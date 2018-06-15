Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Москве стала первым знакомством политиков, о дальнейших контактах пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что встреча Пашиняна и Алиева стала первым знакомством, потому преждевременно говорить о переговорах в трехстороннем или двустороннем формате, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым после завершения матча открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках».