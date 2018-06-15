Порошенко начал реформу дипломатической службы Украины

Украинский президент Петр Порошенко на встрече с представителями украинского внешнеполитического ведомства подписал закон о реформе дипломатической службы.

Документ, как заявляет Киев, будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и единству подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы, передает РИА «Новости».

Основной задачей документа является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера.

Закон определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.

Порошенко также заявил, что конституционная комиссия заканчивает работу над проектом изменений в основной закон Украины, где будет зафиксирован европейский и евроатлантический вектор развития страны.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла президентский закон о реформе дипломатической службы.