Пенсии неработающим пенсионерам предложили довести до прожиточного минимума в регионе

Совет Федерации рекомендовал российскому правительству за счет социальных доплат устанавливать пенсии для неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума в регионе.

Прожиточный минимум в России в 2018 году составляет 11,163 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Правительству предлагается «реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение роста страховых пенсий выше темпов инфляции, увеличение сумм материального обеспечения неработающих пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ за счет федеральной социальной доплаты к пенсии, повышение доходов работающих пенсионеров», говорится в проекте рекомендаций к слушаниям об активном долголетии.

Кабмину также рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке проекта закона, регулирующего оказание комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, учесть успешный инновационный опыт субъектов РФ по созданию условий для активного долголетия при разработке программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан.

Предлагается ускорить доработку и принятие проекта программы по приведению в регионах стационарных организаций соцобслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них на 2019-2022 годы.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.