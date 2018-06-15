Лавров заявил о росте числа выступающих за нормальные отношения с Россией стран

На Западе, в том числе в Евросоюзе, увеличивает число стран, выступающих за нормализацию отношений с Россией, Москва к этому готова, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я думаю, что, в конце концов, когда-то, лучше раньше, чем позже, конечно, наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учетов интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы это видели в ходе наших контактов и продолжаем видеть с некоторыми странами-членами Евросоюза в частности, и таких стран становится все больше», – добавил министр.

По его словам, «главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия, и мы будем дожидаться готовности наших партнеров к возобновлению нормальных, полноценных отношений».