Лавров заявил о росте числа выступающих за нормальные отношения с Россией стран

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин оценил игру сборной в первом матче ЧМ-2018
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына
Говорухин, которого мы потеряли
Украина наживает себе еще одного врага в Европе
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России – и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает. Подробности...
У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол
Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
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