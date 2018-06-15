Лавров пообещал не допустить пересмотра соглашений по стратегической стабильности

Россия не допустит пересмотра Западом основополагающих документов, в том числе в сфере стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Отстаивая свой суверенитет, свою безопасность, интересы своих граждан, мы будем одновременно защищать (и делаем это уже) основы международного права, договоренности, которые были достигнуты по проблемам обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров заверил, что Россия не согласится с попытками в одностороннем порядке ревизовать эти договоренности.

Он также отметил, что Россия обеспечит свой суверенитет при любом развитии событий. «Попытки влияния на нашу линию, позицию – внешнеполитическую и внутриполитическую – бесперспективны», – приводит его слова ТАСС.

В конце мая МИД заявлял, что Соединенное Королевство пытается использовать Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в геополитических интересах и стремится углубить раскол в ее рядах.