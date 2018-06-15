ЛНР назвала условие сохранения республики в составе Украины

Провозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, если Киев выполнит Минские соглашения, заявил врио министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория», – сказал он РИА «Новости». Дейнего напомнил, что Киев отказывается выполнять свои обязательства в гуманитарной сфере, блокирует обмены пленными, отказывается выплачивать пенсии.

Он отметил, что отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо ее присоединению к другим субъектам международного права.

Однако, по словам Дейнего, «если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений».

Дейнего уточнил, что речь может идти о договорных отношениях с Киевом, основанных на некоторой самостоятельности региона в отношениях с украинскими властями. По его словам, ЛНР может остаться в составе Украины, но как самостоятельный субъект. И.о. главы МИД ЛНР добавил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках. В конце февраля 2017 года газета ВЗГЛЯД отмечала, что у Донбасса больше нет ничего общего с Киевом.