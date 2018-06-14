Владимир Путин не требовал от своих футболистов, чтобы они выиграли чемпионат мира, но требовал, чтобы они умирали на поле, чтобы защитить возрождение великой России как политической и экономической супердержавы, написала испанская El País.

Пять голов в ворота Саудовской Аравии вселили пыл и национальный энтузиазм в болельщиков. Именно так, оставив позади слабую саудовскую сборную, открыли чемпионат россияне, отметила El País.

Россия посвятила разгромную победу Путину, считает газета. Саудовская Аравия же была раздавлена скоростью россиян. Похоже, эта российская сборная попыталась воплотить в игре черты советской школы футбола.

Напомним, сборная России в четверг разгромила сборную Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 по футболу со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на исход матча.