Президент Чехии Милош Земан торжественно сжег гигантские красные трусы, которые арт‐группа Ztohoven вывесила над резиденцией главы государства в 2015 году, демонстрируя таким образом свое отношение к политику.

В сентябре 2015 года арт-группа Ztohoven прикрепила красные трусы к флагштоку над Пражским градом. Позже администрация президента выкупила предмет нижнего белья у Комитета по управлению госимуществом за одну крону.

На кадрах, опубликованных Politika 24, видно, как президент Чехии произносит торжественную речь в Пражском Граде. Затем он показывает трусы публике, после чего двое пожарных кладут их на огонь.

При этом президент заявил, что «политику следует вести на основании обмена мнений, а время нижнего белья в ней закончилось», сообщает канал «360» со ссылкой на Radio Praha.

Действующего 73-летнего президента Чехии Милоша Земана переизбрали на второй срок в 2018 году. После обработки 96% бюллетеней, он набирал 52,12%. Его оппонент – бывший руководитель Национальной академии наук Иржи Драгоч признал свое поражение и пожелал Земану «силы и здоровья».