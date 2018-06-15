Фигурантку дела о пожаре в «Зимней вишне» оставили под стражей

Кемеровский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении ареста в отношении бывшей начальницы Инспекции государственного строительного надзора региона Танзили Комковой, которая является фигурантом дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Срок содержания под стражей продлен до 24 августа 2018 года, передает ТАСС.

Адвокат Любовь Воронина в суде заявила о непричастности Комковой к преступлению и просила отпустить ее. Комкова еще раз заявила о своей невиновности, отметив, что в период ее работы, за четыре года эксплуатации ТЦ не произошло никаких аварийных ситуаций, например, обрушений или трещин.

Комкову задержали в конце марта, ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее Кемеровский областной суд оставил под стражей экс-гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (основной владелец ТЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову, а также Александра Никитина – сотрудника компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня».