В ГД готовы изучить предложения кабмина по пенсионной реформе

«Чтобы реализовать поставленную президентом задачу повышения уровня жизни пенсионеров, необходима пенсионная реформа», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Инга Юмашева, комментируя предложения правительства повысить возраст выхода на пенсию.

Член думского комитета по международным делам Инга Юмашева считает, что пенсионная реформа, о которой было объявлено накануне, прежде всего направлена на повышение материального обеспечения нынешних пенсионеров.

«Чтобы реализовать поставленную президентом задачу повышения уровня жизни пенсионеров, необходима пенсионная реформа. Эта задача направлена на индексацию им пенсий на уровне выше инфляции, создание условий для достойного долголетия. Вот для чего необходима пенсионная реформа. Ждем в ближайшее время внесения соответствующего законопроекта в Государственную думу. Все предложения правительства будем внимательно изучать с учетом мнения общества и экспертов», – сказала Юмашева.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг премьер Дмитрий Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.