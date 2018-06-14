В ЕС вынесли приговор обвиняемым в гибели 71 мигранта в закрытом фургоне

Суд в Венгрии приговорил четырех мужчин к 25 годам заключения за смерть 71 мигранта в закрытом фургоне в 2015 году.

Лидером группировки по контрабанде мигрантов суд признал афганца. Он, как и его три сообщника из Болгарии, получил 25 лет тюрьмы, сообщает BBC News.

Десять других участников группировки получили более мягкие сроки заключения.

В августе 2015 года на обочине автобана в Австрии в запертом автофургоне с венгерскими номерами полиция обнаружила трупы 71 мигрантов.

После этой трагедии глава австрийского внешнеполитического ведомства Себастьян Курц заявил, что в нынешней ситуации ключевые положения политики Европейского союза по вопросу приема мигрантов не работают.