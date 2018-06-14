Житель Перми спас из горящего дома шесть человек

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НОВОСТЬ ЧАСА:Турция назвала шантажом требование США по С-400
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы
Чемпионат мира по футболу уже принес России победу
Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме
Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Мы говорим цитатами героев Говорухина
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Когда уходят великие, тогда и уходит великая эпоха. Ушёл из жизни Станислав Говорухин. И неслучайно его последний – теперь уже не крайний, а именно что последний – фильм назывался «Конец прекрасной эпохи». Подробности...
Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
В крымском сафари-парке родились белые львята
В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошекПодробности...
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