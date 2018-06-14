Болельщики пройдут на стадионы ЧМ-2018 через систему Росатома

Болельщики во время матчей чемпионата мира по футболу будут проходить на стадионы через систему контроля доступа, созданную в российской атомной отрасли и успешно зарекомендовавшую себя в ходе Олимпиады 2014 года в Сочи.

Речь идет о системе, разработанной специалистами входящего в ядерный оружейный комплекс госкорпорации «Росатом» предприятия «Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ, филиал «Производственного объединения «Старт» имени Проценко», город Заречный Пензенской области), сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальное отраслевое издание – газету «Страна Росатом».

Эта система предназначена для проверки билетов и других документов, подтверждающих право прохода на стадион – пропусков организаторов и участников чемпионата, аккредитационных карт журналистов и т.д. Система способна считывать девять видов пропускных документов, имеющих идентификатор – RFID-метку или штрихкод. Обмен данными с внешними системами безопасности идет по выделенным каналам связи и через интернет, поясняет «Страна Росатом».

«Главная особенность разработки НИКИРЭТ – способность хранить и обрабатывать данные огромного количества (несколько миллионов) пользователей. Кроме того, ее можно устанавливать на объекты, которые находятся далеко друг от друга, что часто бывает на спортивных соревнованиях мирового уровня», пишет издание.

«Боевое крещение» система контроля доступа «от Росатома» прошла на сочинской Олимпиаде. Разработка инженеров НИКИРЭТ обеспечивала контроль доступа на 21 олимпийском объекте. За время проведения соревнований автоматика зарегистрировала более 20 млн так называемых событий – проходов через пропускные пункты или отказов в проходе. В базах системы хранились данные об 1,1 млн пропусков и более 3 млн билетов.

Ежедневно зоны проведения олимпийских соревнований посещали порядка 110 тыс. человек. «Кстати, аналогичная нагрузка оказалась непосильной для системы контроля доступа в олимпийском Ванкувере в 2010 году. На Играх в Канаде система «тормозила», что стало причиной огромных очередей. Организаторам пришлось отключить автоматику и перейти на проверку документов вручную», отмечает «Страна Росатом».

«В Сочи такого не случилось. Техническое решение специалистов из Заречного по достоинству оценил организационный комитет «Сочи-2014». Этот успех помог «Старту» заключить контракт с ФИФА на оснащение системой контроля доступа 12 стадионов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу-2018», пишет газета.

НИКИРЭТ – разработчик систем и комплексов физической защиты особо важных объектов. Предприятие обеспечивает полный цикл создания систем физической защиты - от изыскательских работ до их разработки, производства, монтажа, ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.