Минфин не поддержал предложение депутатов о цифровых правах

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство не поддерживает инициативу депутатов о введении в законодательство новой категории «цифровые права» вместо «цифровых финансовых активов».

«Такое решение было принято вопреки нашей позиции», – сказал Моисеев, передает ТАСС.

По его словам, отнесение цифровых активов к категории прав потребует дополнительно прописать возможность и порядок их учета на балансе предприятий.

«Идея была в том, чтобы продукты ICO, которые регулируют эти законопроекты, можно было ставить на баланс, чтобы они входили в состав активов, чтобы в случае судебных разбирательств они попадали в конкурсную массу. Как утверждают коллеги, переименования цифрового имущества в цифровые права этому не помешает», – добавил замминистра.

В проекте поправок к Гражданскому кодексу цифровые финансовые активы прописаны как цифровые права, в законах о ЦФА и краудфандинге они приравниваются к имуществу.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что депутаты предлагают ввести в Налоговый кодекс понятие цифровых прав, заменив таким понятие цифровых финансовых активов. Категория цифровых валют при этом из законопроектов исчезнет.