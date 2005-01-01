УЕФА включил двух россиян в список потенциальных открытий сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил российских игроков Федора Чалова и Ивана Игнатьева в список возможных открытий сезона-2018/2019.

УЕФА опубликовал список из 50 игроков не старше 23 лет, которые могут стать открытиями в следующем европейском сезоне, передает ТАСС.

В тексте организации говорится, что 20-летний нападающий ЦСКА Чалов обладает большой скоростью и хорошими перспективами. В сезоне-2017/2018 форвард провел за москвичей 31 игру и отметился семью голами.

19-летнего форварда «Краснодара» Игнатьева назвали «прирожденным бомбардиром». В юношеской лиге УЕФА прошедшего сезона Игнатьев забил 10 голов, став самым результативным игроком турнира.

Среди игроков, попавших в список, оказались 23-летний полузащитник итальянского «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич, 20-летний итальянец Фредерико Кьеза из «Фиорентины» и 18-летний голландский нападающий Джастин Клюйверт из «Аякса».

Отметим, что Чалов был в расширенном списке сборной России на чемпионат мира, но в окончательную заявку команды не попал.