Песков высказался о любви россиянок и иностранных болельщиков

Российские женщины сами примут решение о том, в каком формате будет проходить их общение с иностранными болельщиками, прибывшими в нашу страну на чемпионат мира по футболу, заявил пресс–секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, поскольку это может привести к рождению детей в неполных семьях.

Позже глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что в России должно быть как можно больше историй любви, связанных с мундиалем.