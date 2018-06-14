Госдума отказалась запрещать рекламу секс-услуг в СМИ

Госдума во втором чтении отклонила законопроект, запрещающий СМИ размещать объявления об оказании сексуальных услуг.

Законопроект предлагал установить запрет на использование СМИ для размещения объявлений об оказании услуг сексуального характера, передает РИА «Новости».

За нарушение запрета предлагалось установить административную ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 до 100 тыс. рублей.

Ранее в июне комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить во втором чтении законопроект о запрете на размещение в СМИ объявлений об оказании секс-услуг.

В первом чтении законопроект Госдума приняла в июле 2013 года. Соответствующая депутатская инициатива появилась в связи со скандалом вокруг статьи «Политическая проституция сменила пол» в «Московском комсомольце» о женщинах-депутатах, которую парламентарии сочли оскорбительной.