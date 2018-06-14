Лондонская высотка загорелась в годовщину пожара в Grenfell Tower

В 20-этажном жилом доме на юге Лондона произошел пожар в годовщину трагедии в высотке Grenfell Tower, где погибли 72 человека.

Огонь вспыхнул в 4.15 по местному времени (6.15 мск) на балконе 13-го этажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

Из дома эвакуировали 150 человек, информации о погибших нет. Пожарным удалось справится с огнем через два часа.

Как пишет газета Guardian, один из жителей высотки выразил обеспокоенность тем, что не прозвучала пожарная тревога.

Напомним, 14 июня 2017 года произошел мощный пожар в 27-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне. Большинство его жителей были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. Жертвами пожара стали 72 человека, среди них были маленькие дети. Более 70 человек пострадали.