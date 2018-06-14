Мутко призвал российских футболистов раскрепоститься

Игроки сборной России покажут достойный футбол на чемпионате мира, если сумеют раскрепоститься, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко заявил ТАСС, что не является «сторонним наблюдателем», а следит за тем, как готовится российская сборная. «У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков», – сказал он.

«Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы – максималисты, очень жесткие в оценках», – сказал Мутко.

Вице–премьер напомнил, что похожая ситуация была перед чемпионатом Европы 2008 года, когда россиянам удалось взять бронзу. Он призвал «просто в них верить». «Это наши ребята, которые хотят выступать за нашу страну, и пожелаем им удачи», – сказал Мутко.

По словам Мутко, игра подопечных Станислава Черчесова не должна никого оставить равнодушным. «Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки», – отметил Мутко.

Мутко сообщил, что намерен побывать во всех городах, где пройдут матчи турнира. «Посмотреть, как все организовано и, конечно же, насладиться футболом», – сказал Мутко.

По словам Мутко, у него была уверенность, что Россия подготовится к проведению турнира. «Мы в России отличаемся проектным подходом, и если какой-то проект у нас делается, срывов мы не допускаем. И потом я видел вовлеченность людей в процесс, были приняты правильные решения», – сказал он.

Ранее в четверг шоумен Гарик Харламов дал юмористическое напутствие сборной России по футболу, объяснив спортсменам, что нужно делать на поле, и попросив не опаздывать на игру.

В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.