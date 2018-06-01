Al Jazeera рассказала об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии Асада

Корреспондент телеканала Al Jazeera Манона Лойзоу представила документальный фильм, в котором рассказывает об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии Башара Асада и о жизни пострадавших после случившегося.

Принявшие участие в съемках фильма сирийские женщины нарушили табу на обсуждение изнасилований и открыто рассказали о жестоком обращении, которому они подверглись со стороны правительственных солдат. По словам пострадавших, в подвалах, тюрьмах и собственных домах их неоднократно насиловали за «преступления», такие как участие в мирных демонстрациях или отправление посланий к мужьям, отцам и братьям.

«У каждого свободного гражданина или любого гражданина, участвовавшего в революции, в семье есть хотя бы одна женщина, помещенная под стражу. <...> Его сестра, его дочь, его жена. Это было посланием: «Либо вы сдаетесь, либо мы оставим у себя вашу жену или вашу дочь». Режим использовал изнасилование, чтобы унизить сирийских мужчин», – рассказала Al Jazeera одна из женщин, служивших в армии президента Сирии Башара Асада в течение восьми лет, прежде чем дезертировать.

Она описывает эволюцию использования изнасилования в качестве оружия войны во время сирийского конфликта, объясняя, как то, что изначально происходило только внутри тюрем, стало более распространенным и систематическим.

«Они начали насиловать женщин на блокпостах, дома на глазах у их мужей, детей... В какой-то момент режим принял новый подход. Они записывали видео изнасилования женщин в тюрьмах и отправляли его бойцам», – говорит женщина.

Солдат, в свою очередь, поощряли за съемку насилия над женщинами, после чего ролики могли отправить родственникам пострадавшей.

В фильме также рассказывается о жизни женщин после камер пыток, когда те возвращаются в общество, которое клеймит, отвергает и наказывает их за изнасилование, иногда приговаривая к смерти.

«Режим изнасиловал ее, а общество отвергает ее. Они считают, что, если это случилось с тобой, ты должна умереть. Но это случилось со мной, и я не умерла. Что я могу сделать? Мы оказались в ловушке между традициями с одной стороны и властями – с другой. И мы умираем, оказавшись между ними», – говорит одна женщина.