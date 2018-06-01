Al Jazeera рассказала об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии Асада

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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          Al Jazeera рассказала об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии Асада

             14 июня 2018, 10:44
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Корреспондент телеканала Al Jazeera Манона Лойзоу представила документальный фильм, в котором рассказывает об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии Башара Асада и о жизни пострадавших после случившегося.

          Принявшие участие в съемках фильма сирийские женщины нарушили табу на обсуждение изнасилований и открыто рассказали о жестоком обращении, которому они подверглись со стороны правительственных солдат. По словам пострадавших, в подвалах, тюрьмах и собственных домах их неоднократно насиловали за «преступления», такие как участие в мирных демонстрациях или отправление посланий к мужьям, отцам и братьям.

          «У каждого свободного гражданина или любого гражданина, участвовавшего в революции, в семье есть хотя бы одна женщина, помещенная под стражу. <...> Его сестра, его дочь, его жена. Это было посланием: «Либо вы сдаетесь, либо мы оставим у себя вашу жену или вашу дочь». Режим использовал изнасилование, чтобы унизить сирийских мужчин», – рассказала Al Jazeera одна из женщин, служивших в армии президента Сирии Башара Асада в течение восьми лет, прежде чем дезертировать.

          Она описывает эволюцию использования изнасилования в качестве оружия войны во время сирийского конфликта, объясняя, как то, что изначально происходило только внутри тюрем, стало более распространенным и систематическим.

          «Они начали насиловать женщин на блокпостах, дома на глазах у их мужей, детей...  В какой-то момент режим принял новый подход. Они записывали видео изнасилования женщин в тюрьмах и отправляли его бойцам», – говорит женщина.

          Солдат, в свою очередь, поощряли за съемку насилия над женщинами, после чего ролики могли отправить родственникам пострадавшей.

          В фильме также рассказывается о жизни женщин после камер пыток, когда те возвращаются в общество, которое клеймит, отвергает и наказывает их за изнасилование, иногда приговаривая к смерти.

          «Режим изнасиловал ее, а общество отвергает ее. Они считают, что, если это случилось с тобой, ты должна умереть. Но это случилось со мной, и я не умерла. Что я могу сделать? Мы оказались в ловушке между традициями с одной стороны и властями – с другой. И мы умираем, оказавшись между ними», – говорит одна женщина.


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