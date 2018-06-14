Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 19 копеек – до 62,35 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 73,66 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,4%, до 76,43 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».