Овечкин сбрил чемпионскую бороду

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за американский «Вашингтон Кэпиталз», сбрил бороду, которую отращивал на протяжении всей борьбы за Кубок Стэнли.

Хоккеист рассказал, что сделал это ради благотворительности. Бритвенный станок Овечкин намерен продать на аукционе, а вырученные средства направить на помощь маленьким хоккеистам с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Ura.ru».

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 13 Июн 2018 в 6:52 PDT

Публикация от Washington Capitals (@capitals) 13 Июн 2018 в 8:06 PDT

Напомним, капитан «Кэпиталз» Овечкин получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, а также стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами. Овечкин, празднуя победу в Кубке Стэнли, искупался в фонтане.