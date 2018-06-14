Кличко решил судиться с Нафтогазом

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил подать в суд на «Нафтогаз Украины» из-за отсутствия горячей воды в 3 тыс. домов украинской столицы.

«Компания Нафтогаз, к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги «Киевэнерго» не будут им возвращены. Моя четкая позиция – мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование – включите газ людям», – цитирует Кличко его пресс-служба.

Глава Киева также отметил, что город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались годами. Он добавил, что часть задолженности – это штрафы и пени, которые не имеют источника погашения.

Кличко напомнил, что часть долга уже оспаривается в суде и город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена.

В начале июня городской совет Киева пригрозил Нафтогазу санкциями, если компания не возобновит поставки газа коммунальным предприятиям, так как сотни тысяч жителей Киева остались без горячей воды. В Нафтогазе же заявили, что не хотят заключать договор на поставку газа «Киевтеплоэнерго», пока город не заплатит старые долги.