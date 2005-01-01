Посольство впервые перенесло в Иерусалим прием в честь Дня России

Традиционный государственный прием в честь Дня России в посольстве России в Израиле, в котором, как ожидается, примет участие премьер–министр Биньямин Нетаньяху, впервые состоится в Иерусалиме.

По словам российских дипломатов, перенос мероприятия из отелей Тель-Авива в историческое здание Сергиевского подворья не затрагивает чувствительной проблемы статуса города, который хотят видеть своей столицей и израильтяне, и палестинцы, передает РИА «Новости».

В сообщении посольства подчеркивается, что возвращенное России в 2008 году Сергиевское подворье занимает уникальное место в истории присутствия нашей страны на Святой земле. «Решение о проведении на нем государственного приема принято неслучайно», – отмечается в сообщении. «Подворье олицетворяет нашу культуру, традиции и является настоящим русским наделом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом», – пояснили в посольстве.

Участок расположен в Западном Иерусалиме, о признании которого столицей Израиля Россия объявила еще в апреле 2017 года. Восточную же часть города Москва считает столицей палестинского государства.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство, что повлекло массовые беспорядки и столкновения палестинцев с израильскими военными. Россия считает, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств – Палестины и Израиля.