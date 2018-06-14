Асад не исключил силового сценария освобождения юга Сирии

Президент Сирии Башар Асад не исключил силового сценария освобождения юга страны.

Он пояснил, что для решения кризиса мирным путем предложен вариант примирения враждующих сторон, как это было в Восточной гуте, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

«Российская сторона выдвинула предложение дать возможность урегулированию и примирению, как в других районах… и это предложение нас устраивает», – заявил Асад в интервью иранскому телеканалу «аль-Алям».

При этом он отметил, что на данный момент нет очевидных результатов мирного процесса из-за противодействия Израиля и США, оказывающих давление на террористов в том районе с целью помешать мирному освобождению юга страны.

«Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой», – подчеркнул Асад.

Он также выразил мнение, что просить бойцов ливанского движения «Хезболла» покинуть территорию Сирии преждевременно, поскольку борьба с терроризмом продлится еще долго.

«Мы говорим о тройном союзе между странами, однако «Хезболла» – основной участник в этой войне. Война продолжительная, и необходимость в этой силе будет длительное время. И когда «Хезболла», Иран или остальные скажут, что терроризм побежден, они сами скажут, что хотят вернуться на свою родину… Но пока очень рано говорить на эту тему», – считает Асад.

Сирийский лидер также отметил, что диалог между Россией, США и Израилем по югу Сирии продолжается.

Напомним, в конце мая появились сообщения о том, что Израиль достиг соглашения с Россией о возврате Дамаску контроля на южными границами Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как России удалось исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, чтобы перевести противостояние в Сирии в решающую фазу и закончить процесс объединения республики.