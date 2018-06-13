В столичном метро поезд остановился на перегоне между станциями из-за дыма

На Люблинской («салатовой») линии столичного метро в среду вечером произошел сбой: из-за задымления поезд остановился на перегоне между станциями «Чкаловская» и «Сретенский бульвар», сообщил источник в транспортном комплексе Москвы.

«Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии по техническим причинам», – говорится в сообщении Московского метрополитена по оперативному информированию о работе метро в Twitter.

По словам источника, после проверки состава машинист не обнаружил возгорания, передает «Интерфакс».

Позднее в пресс-службе московского метро сообщили, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график.

В то же время в ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения о задымлении в одном из поездов московского метро, передает ТАСС.

«Пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызов для проверки информации, но она не подтвердилась», – уточнили в столичном главке.

Напомним, 28 мая сбой движения произошел на «зеленой» ветке московского метро.