Нигерийцам запретили пронести живых куриц на стадион в Калининграде

В информационный центр ЧМ-2018 в Калининграде поступил запрос от футбольных болельщиков сборной Нигерии, желающих пронести живых куриц на матч своей сборной.

«В наш информационный центр МЧ-2018 поступает множество самых разнообразных вопросов. Так, болельщики из Нигерии спрашивали, можно ли с курицей проходить на стадион. Это их символ, граждане с ними болеют на всех матчах. Мы им сказали, что проходить с живой курицей ни в коем случае нельзя», - комментирует министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».

При этом власти Калининградской области отметили, что нигерийским болельщикам, поддерживающим свою сборную, за пределами стадиона администрация готова даже посоветовать, где можно приобрести курицу, и удовлетворить «самые эксцентричные запросы».

ЧМ-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На Калининградском стадионе запланировано всего четыре матча с 16 по 28 июня.