Мэр Новокузнецка принес на встречу с бизнесменами мешок с куриным пометом

Мэр города Новокузнецк Кемеровской области Сергей Кузнецов, которому местные жители пожаловались на зловоние от птицефабрик, принес мешок с куриным пометом на совещание городской администрации с участием руководства птицепрома.

Как передает издание «Блокнот», присутствующие на мероприятии руководители птицефабрик «Кузбасский бройлер» и «Кузбасская птицефабрика» нюхали помет, чтобы на личном опыте почувствовали страдания населения.

Отмечается, что еще в 2017 году суд обязал предприятие «Кузбасский бройлер» прекратить сливать помет на поля и начать современную переработку отходов, но менеджмент птицефабрики не предпринял мер.

«Делать вид, что ничего не происходит или все само собой рассосется, я больше никому не предлагаю. Много раз мы поднимали тему, обращались, писали, бумага терпит все. А ну-ка давайте заносите мешок. Мы специально выехали, собрали вот это все, и сейчас вы сами это понюхаете», – заявил Кузнецов, обращаясь к руководству местных птицефабрик

После этого глава города приказал открыть мешок, закрыть окна и выключить кондиционер. Но через несколько минут Кузнецов позволил убрать мешок с пометом, аргументируя это тем, что в помещении кроме прочих находятся женщины.