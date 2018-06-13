Спецслужбы вшили в смартфоны английских футболистов защиту от «русских хакеров»

Футболисты сборной Англии перед поездкой на чемпионат мира получили специальную защиту личных данных от кибератак в России.

Британские спецслужбы модифицируют телефоны сборной Англии с целью предотвращения российской кибератаки: футболисты получили экспертные рекомендации, как защитить себя и свое имущество на чемпионате мира, передает Daily Mail.

Игрокам перестали выдавать «одноразовым телефоны», которые ранее использовались только в поездках, а затем уничтожались. Вместо этого на гаджеты команды добавлено специальное защитное программное обеспечение, которое будет удалено только по возвращению игроков на Родину.

Кроме этого игрокам было рекомендовано не получать доступ к своим онлайн-банковским счетам.

Команда также была предупреждена о том, как позаботиться о сохранности своих личных вещей в отелях.

Силовые структуры западных стран рекомендуют болельщикам и чиновникам не брать на чемпионат мира в Россию смартфоны и другие гаджеты.