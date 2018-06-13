Подозреваемого в убийстве друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО

Известного в криминальных кругах Хаджибабу Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский), задержанного в конце мая, перевели в единственный женский следственный изолятор в Москве.

Авторитета перевели в СИЗО №6 в субботу, до этого Бейлаганский содержался в ИВС на Петровке, сообщает «Прайм Крайм».

СМИ писали, что среди арестованных последний изолятор называют «СИЗО 666» из-за крайне суровых условий содержания.

В конце мая сообщалось, что 36-летний Хаджибаба Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский) был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками Московского уголовного розыска. По версии следствия, Бейлаганский в апреле 2012 года в Москве на Пресненском Валу убил криминального авторитета Ильгара Алиева (Ильгар Данабаш), а также стрелял в его спутницу. Алиев был другом лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). Усояна убили в Москве в январе 2013 года.