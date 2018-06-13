В Киеве заявили о «завербованных в российские спецслужбы» детях в Крыму

«Постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что на полуострове якобы действует «система привлечения детей в военизированные структуры».

По словам Бабина, военная подготовка в Крыму якобы «начинается с детского сада», носит принудительный характер и охватывает «абсолютное большинство детей».

«Если они будут уклоняться, то просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами», – заявил Бабин в интервью «Обозревателю».

По его словам, детей тренируют для того, чтобы они помогали российским пограничникам. Их основная задача, по мнению Бабина – искать украинцев, незаконно попадающих на полуостров. В ответ на просьбу журналиста уточнить данные постпред президента признался, что ничего не может сказать относительно количества «завербованных» детей и их возраста, однако уверенно подчеркнул, что «исключений нет ни для кого».

Бабин не в первый раз делает провокационные и не подтвержденные фактами заявления о России и Крыме. Ранее в июне он заявил, что Россия готова обстреливать ракетами украинское побережье.