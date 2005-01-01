Мэй пообещала призвать к усилению санкций в отношении России на саммите ЕС в июне

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкционного режима в отношении России на саммите ЕС в июне.

«Множество тем будет обсуждаться лидерами Евросоюза на европейском саммите в июне, включая важный вопрос санкций против России. Я буду настаивать на сохранении санкции против России, поскольку Минские соглашения не были выполнены. Я даже думаю, в некоторых областях мы должны усилить этот санкционный режим», – сказала она в парламенте Соединенного Королевства, передает ТАСС.

10 июня Мэй также заявил, что страны G7 могут ввести новые санкции в отношении России.

Напомни, на саммите G7 в канадском Квебеке страны решили договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием. Также члены объединения согласовали общее итоговое коммюнике.