Патриарх Кирилл последовал совету Робби Уильямса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на успех ЧМ-2018 и отметил, что будет молиться за российскую сборную. Ранее британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде.

«Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно скажется на настроении наших людей. Конечно, это будет во многом зависеть от игры нашей сборной. Но тут остается только надеяться и молиться, чтобы все было правильно и достойно, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», – сказал он на открытии заседания Высшего церковного совета в Москве, передает ТАСС.

Патриарх также попросил гостеприимно встретить людей, которые захотят зайти в церковь и будут интересоваться церковной жизнью.

Участников чемпионата также приветствовал папа римский Франциск. «Завтра начинается чемпионат мира по футболу в России. Хочу поприветствовать участников – игроков и организаторов. Это событие преодолевает любые границы», – сказал понтифик на традиционной коллективной аудиенции.

Он выразил надежду на то, что это событие «возможностью для встречи, диалога, проявления братства между разными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру».

Ранее в среду британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России последовать своему примеру и молиться о чуде.