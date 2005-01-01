Лоза заявил, что россияне не наработали на высокий уровень жизни

Музыкант Юрий Лоза, рассуждая о Дне России и реакции россиян на праздник, заявил, что россияне пока не наработали на высокий уровень жизни как у жителей Швейцарии и Скандинавии.

«Я понимаю всех, кто праздновал День России по-домашнему, так же, как и я, как большинство россиян – одним праздником больше, можно съездить на шашлыки или провести день с родными и близкими. Понимаю некоторых своих коллег, поехавших праздновать напоказ, под камеры телевизионщиков – для них безразлично, где демонстрировать пафос и преданность. Но я не понимаю сарказма тех, кто боролся с «совком» и, в конечном счете, победил – им-то почему не радуется?», – заявил Лоза в Facebook.

По его мнению, у либералов все получилось:

«Жвачки навалом, джинсы продаются на каждом углу, и можно кричать любую гадость о ком угодно, вплоть до вождя. Что не так? Чего они хотели – чтобы мы вдруг зажили намного лучше скандинавов и швейцарцев? Но мы на такую жизнь пока еще не наработали. Относительно санкций – они были бы в любом случае, ибо так не бывает, чтобы одновременно и «великая Россия» и всеобщая любовь – в сегодняшнем мире либо то, либо другое», – отметил певец, добавив, что праздник получился, и поздравил подписчиков с Днем России.

Напомним, в Москве на Красной площади прошел Большой праздничный концерт, посвященный Дню России.