Порошенко попросил Сербию не проводить «антиукраинскую кампанию»

Президент Украины Петр Порошенко в рамках открытия Трансанатолийского газопровода попросил лидера Сербии Александра Вучича призвать сербских политиков не проводить «антиукраинскую кампанию».

«Украина уважает и будет уважать территориальную целостность Сербии, заявил президент Порошенко и попросил президента Вучича использовать свой авторитет и призвать политиков Сербии не проводить антиукраинскую кампанию», – говорится в сообщении, передает RT.

Со своей стороны сербский лидер поблагодарил Порошенко за позицию украинской стороны по непризнанию самопровозглашённой республики Косово, заявили в пресс-службе Вучича.

Во вторник а турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу.