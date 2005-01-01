Молодым японцам разрешили жениться без разрешения родителей

Японские власти окончательно утвердили законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет.

За принятие законопроекта проголосовали 169 депутатов верхней палаты японского парламента, против выступили 69 депутатов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В марте документ одобрила нижняя палата парламента. Новая норма вступит в силу с началом 2022 финансового года (1 апреля 2022 года). Теперь молодые японцы смогут раньше заключать браки и брать кредиты на свое имя без предварительного одобрения и поручительства со стороны родителей.

Впервые с конца 19 века в стране внесли поправки в гражданский кодекс. Несмотря на это, лицам в возрасте 18-19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры.

Сейчас несовершеннолетние в Японии могут жениться или выходить замуж только с согласия родителей – с 18 лет для молодых людей и с 16 лет для девушек.