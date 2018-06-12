Британского посла поймали на лжи о задержании ребенка из России в Лондоне

Российское посольство в Великобритании рассказало об обстоятельствах задержания ребенка из России в лондонском аэропорту.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявлял, что 14-летнего ребенка из России в аэропорт Хитроу никто не задерживал. Ребенок был без сопровождения взрослых, поэтому правоохранители якобы предприняли шаги, чтобы обеспечить его безопасность, передает РИА «Новости».

Российское посольство на это ответило, что Бристоу «плохо информирован». МВД Великобритании выписало уведомления о задержании/проведении дальнейшей проверки, о взятии биометрических данных с отметкой пункта о задержания или ареста, а также уведомление с разъяснением причин задержания.

Сведения об инциденте российская сторона получила из первых рук. Сообщается, что утром ребенок получил в аэропорту миграционную карту прибытия. Заполнив ее, ребенок предоставил документы и ответил на вопросы о родителях и родственнике в Англии.

«Ребенок был препровожден в середину зала для ожидания и усажен на скамью», – рассказывает посольство.

Через 20 минут его дважды сфотографировали и отвели на сдачу отпечатков пальцев. Затем ребенок был изолирован, ему велели выключить мобильные устройства, отдать ручную кладь.

Ребенок был задержан на 12 часов, во время которых его несколько раз опрашивали.

«Нам также известно, что за это время состояние ребенка ухудшилось, и чтобы он адекватно отвечал на многочисленные вопросы, сотрудники погранслужбы предоставили переводчика», – говорится в сообщении.

Ребенка распрашивали об образе жизни семьи, о том, почему с ним нет родителей, не сбежал ли он из дома. Во второй половине дня ребенку разрешили позвонить родителям.

После последнего опроса, сообщает диппредставительство, ребенка отвели в то же помещение, где он ранее спал на пуфике в углу, выдав на этот раз подушку и покрывало. Затем его вновь вызвали и отдали ему все документы, «сообщив, а по сути, пригрозив, что, если и будет разрешен въезд в страну, то в дальнейшем у него будут проблемы».

Ребенка не пропустили даже при условии, что в аэропорту его встретят родственник и сотрудник посольства России, причем погранслужба получила подтверждение посольства.

Кроме того, погранслужба все же связалась с родителями ребенка, которые подтвердили обстоятельства поездки. Родителям сообщили, что «решение об отправке ребенка назад уже принято». После этого ребенка под конвоем сопроводили на обратный ночной рейс в Москву, указывает посольство.

Как заявило посольство, нет оснований сомневаться в том, что безопасности ребенка ничто не угрожало: и родители, и посольство подтвердили озвученную им информацию. Ребенок «имел все законные основания для въезда в Великобританию», включая «действительную британскую визу со специальной отметкой о следовании без сопровождения», подчеркивают дипломаты. Визу выдало британское посольстве в Москве, которое возглавляет посол Бристоу.