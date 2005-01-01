В НАТО отреагировали на планы Украины попасть в альянс

Чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о планах его страны стать членом альянса к 2030 году.

В НАТО на это заявили, что признают вступление в альянс «долгосрочной стратегической целью Украины», передает РИА «Новости».

Чиновник НАТО выразил надежду, что на Украине продолжатся реформы, укрепление «демократических институтов» и «верховенства права», развитие «оборонного потенциала в соответствии со стандартами НАТО». Всему этому, по словам чиновника, должно быть уделено «основное внимание» Киева.

Альянс «привержен поддержке этих усилий через комиссию НАТО–Украина». В альянсе напомнили о «ежегодной национальной программе и всеобъемлющем пакете помощи», которые являются «эффективными инструментами», способствующими тому, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО.