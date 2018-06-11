Военный вертолет разбился в Болгарии

В результате крушения военного вертолета Ми-17 в Болгарии два человека погибли, сообщает минобороны страны.

Вертолет разбился во время учебного полета в районе аэропорта в городе Пловдив, передает ТАСС со ссылкой на БГНЕС и bTV.

Вертолет, потеряв мощность, рухнул с высоты примерно 50 м. После падения вертолет загорелся.

Падение произошло в районе авиабазы Крумово.

На борту вертолета было три человека: командир экипажа, пилот-помощник и бортинженер. Выжил только бортинженер, он госпитализирован.

К месту крушения прибыл глава минобороны Красимир Каракачанов.