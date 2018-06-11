Посольство в Британии отреагировало на заявление G7 по «делу Скрипалей»

Российское посольство в Великобритании прокомментировало заявление G7 о якобы «весьма вероятной» причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

В заявлении посольства, опубликованном на сайте дипмиссии, указывается, что в адрес России вновь выдвинуты «беспочвенные, не основанные на каких-либо доказательствах» обвинения.

Российская сторона подчеркивает, что в «голословных обвинениях» Лондон опирается только на «союзническую «солидарность». Единственный британский довод в пользу версии о причастности России заключается в том, что якобы «нет другого правдоподобного объяснения».

Как говорится в заявлении посольства, Россию «поражает, что правительство консерваторов выдвигает серьезные обвинения против другой страны и пытается мобилизовать реакцию стран западного блока на основе одной лишь «правдоподобности», а не на конкретных фактах».