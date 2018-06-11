ООН заявила о готовности помочь ядерному разоружению КНДР

ООН готова поддержать процесс ядерного разоружения КНДР, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Денуклеаризация Корейского полуострова – непростая задача, отметил Гутерриш, передает ТАСС.

«Соответствующие структуры ООН готовы всячески поддержать этот процесс, в том числе проведением проверок, если ключевые стороны это попросят. Они - главные действующие лица», – сказал он.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии будет гарантировать мирное использование всех ядерных материалов. «Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также может сыграть важную роль в мониторинге объявленного КНДР моратория на ядерные взрывы», – отметил он.

В среду стало известно, что Северная Корея начала ликвидацию ключевого полигона для испытания двигателей баллистических ракет севернее города Кусон. 24 мая в КНДР демонтировали ядерный полигон Пхунгери. После его закрытия у КНДР не осталось полигонов для подземных ядерных испытаний.