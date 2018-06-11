Сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Он Е Кун сфотографировались с Ким Чен Ыном, находящимся с визитом в стране.

Балакришнан и Е Кун разместили похожие фотографии в социальных сетях. Они стоят по двум сторонам от Ким Чен Ына на фоне цветочной стены. Все трое улыбаются.

«Угадайте, где?», – спрашивает подписчиков Балакришнан в Twitter.

«Угадайте, где? Имею честь показать Сингапур нашему особенному гостю», – рассказал Е Кун подписчикам в Instagram.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Сингапур в воскресенье, в тот же день он встретился с премьер-министром страны Ли Сяньлуном.

На 12 июня в Сингапуре запланирован первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.