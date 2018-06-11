Меркель одобрила идею о встрече Путина и Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею о саммите России и США.

«Я, конечно, за. Я даже хотела, чтобы это произошло, – чтобы два президента провели длительную встречу», – сказала Меркель, передает Bloomberg.

Ранее российский МИД прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин объяснял, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.