Названо число украинцев, посетивших ЕС по безвизу

Государственная пограничная служба Украины озвучила число украинцев, которые воспользовались безвизовым въездом в Евросоюз.

«Всего с начала введения безвизового режима в страны Европейского союза последовало почти 20,3 млн граждан, из которых 4,8 млн человек по биометрическим паспортам и более 555 тыс. граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима», – сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

В сообщении также говорится, что пограничники в среднем в месяц оформляли около 90 тыс. украинцев, желающих попасть в ЕС без визы.

Напомним, в декабре сообщалось, что Украина оказалась на грани потери безвиза с ЕС. Позже ЕС выдвинул требования по сохранению безвизового режима с Европой для Украины. При этом в Германии признавались, что не могут представить Украину в составе ЕС.