Глава Кузбасса выдал паспорта призерам конкурса «Мы – граждане России»

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев выдал паспорта гражданина России 16 призерам отбора всероссийского конкурса «Мы граждане России!».

«Присутствуют 16 детей и их родители 30 человек, плюс пять почетных граждан города Кемерово. Все тожественно, красиво», – цитирует Regnum представителя администрации Кемеровской области Инну Алферову.

Цивилев вручил паспорта юным россиянам в кемеровском музее-заповеднике «Красная Горка».

Всероссийскую акцию «Мы - граждане России!» запустили Российское движение школьников и Российский союз молодежи. Принять участие в конкурсе в период с 12 апреля по 12 июня могли юноши и девушки, достигшие 14-летнего возраста, которые отличились в учебе, в спорте или общественной деятельности. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашение на торжественную церемонию вручения паспортов в рамках акции «Мы - граждане России!».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поздравил жителей Кемерово со 100-летием основания города.