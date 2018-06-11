«Стрельба» на концерте в США вызвала панику у зрителей

На выступлении известного рэпера Маршалла Мэтерса (Эминема) на фестивале Боннару в Теннесси очень реалистичные звуковые эффекты выстрелов напугали толпу.

После громких «выстрелов» во время исполнения песни I Kill You («Я убью тебя») некоторые зрители запаниковали и побежали к выходу, сообщает Page Six.

Напомним, в октябре 2017 года на музыкальном фестивале Route 91 в Лас-Вегасе произошло массовое убийство, когда Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа гостиницы посетителей мероприятия.