Глава аппарата Белого дома пожаловался на «убогое» место работы

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли назвал свое место работы «убогим», пишут СМИ.

Как утверждает New York Times, о том, что Белый дом – это «убогое место работы», Келли заявил на прошлой неделе.

NYT пишет, что несколько высокопоставленных чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, включая Келли, задаются вопросом, «как долго они смогут оставаться» на своих должностях, передает РИА «Новости».

Издание заявляет, что массовые увольнения возможны после выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре. По мнению NYT, Трампа это не тревожит – он привык «устранять препятствия», в том числе людей, которые слишком часто ему перечат.

Напомним, слухи о скорой отставке Келли и его конфликте с Трампом ходят уже давно.