МИД Канады заявил о подготовке ответа на пошлины США

Страны, пострадавшие от пошлин США, находятся в тесной координации по перечню ответных мер, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Она сообщила, что у Канады, Японии и стран Европы по этому вопросу общая позиция. Канада «находится в тесной координации» с Евросоюзом и Мексикой.

«Мы направили жалобу во Всемирную торговую организацию», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на CBC.