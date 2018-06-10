Политолог удивился интерпретацией Порошенко саммита G7 в пользу Украины

Украинский президент Петр Порошенко, увидев «мощный сигнал поддержки» Украины со стороны лидеров G7, выдает желаемое за действительное, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками», – передает его слова RT.

Безпалько заметил, что если лидеры G7 при конфронтации с Россией «признают ее самостоятельной силой» и желают возвращения в «большую восьмерку», это значит, что в Москве видят «достаточно мощного геополитического игрока», достойного уважения и «определенных договоренностей».

«Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», – отметил политолог.

Безпалько добавил, что саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.

«Напомню, американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было», – заключил Безпалько.

По его мнению, единственный «обнадеживающий» Порошенко факт – это то, что Россия «не входит в состав клуба G7».

Ранее Порошенко выступил с заявлением по итогам встречи лидеров «большой семерки», отметив, что G7 подала «мощный сигнал» поддержки Киеву.