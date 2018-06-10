В ДТП на Кубани погибли пять человек

В результате столкновения двух легковушек в Тихорецком районе Краснодарского края погибли пять человек, еще один пострадал, сообщил источник в экстренных службах региона.

«В станице Фастовецкая столкнулись две легковушки. Пострадали шесть человек, пять из них погибли», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что пострадавший ребенок госпитализирован в Тихорецкую центральную районную больницу.

Обстоятельства ДТП пока выясняются.

Ранее в воскресенье под Орлом на железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли, 12 пострадали.